Maxi frode fiscale da 100 milioni: coinvolta anche Pescara

Reggio Emilia - Operazione Ombromanto: perquisizioni e sequestri in tutta Italia, 179 indagati per reati tributari e indebita compensazione di crediti d'imposta. La Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha smantellato un'organizzazione criminale dedita ae indebita compensazione di crediti d'imposta, per un totale di quasi 104di euro. L'operazione, denominata Ombromanto, ha portato a perquisizioni e sequestri in diverse province italiane, tra cui, coinvolgendo 87 persone fisiche e 4 società. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, hanno individuato 179 indagati sospettati di far parte di un'associazione per delinquere con base a Reggio Emilia. Le attività investigative si sono estese alle province di Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Rimini, Bolzano, Torino, Asti, Milano, Pavia, Monza, Verona, Perugia, Terni, Firenze, Pisa, Pesaro, Roma, Rieti, Frosinone, Napoli, Caserta, Benevento, Taranto, Crotone e Trapani.