Max, la piattaforma streaming di Warner arriva ufficialmente in Italia: ecco quando

Bros. Discovery ha confermato lo sbarco dellaMax inper il 2026. In un’intervista a Repubblica, l’executive vice president Alessandro Araimo ha dettagliato il programma di lancio dellatra Olimpiadi invernali, serie HBO di prestigio e produzionine ad hoc.le parole del dirigente, riportate da Digitalnews.it “Vogliamo accendere i motori di Max a inizio 2026, in tempo per l’avvio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. ma mostreremo, anche nello, la potenza di fuoco dei contenuti del gruppo, un gigante mondiale dell’intrattenimento. Abbiamo prodotti di un tale pregio e valore da rendere irrinunciabile, pensiamo noi, l’abbonamento a Max. Per anni, il nostro gruppo ha ceduto i diritti delle sue produzioni ad altri editori.