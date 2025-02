Bergamonews.it - Maturità, esami da rivedere? Lo psicologo Lancini: “Studenti perquisiti come delinquenti”

Gliche fra qualche mese sosterranno lasi troveranno ad affrontare per la prima volta un esame in presenza in condizioni di “normalità”. Cinque anni fa, infatti, quando hanno concluso la terza media, tutto è avvenuto applicando le restrizioni anti-Covid.Cosa significa per loro? Matteoe psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro, afferma: “Ritengo che il problema non sia chiedersi che cosa implichi per glisostenere l’esame diin presenza per la prima volta quanto piuttosto il tipo di esame che dovranno sostenere. Non ci rendiamo conto che questi ragazzi utilizzano e utilizzeranno abitualmente internet e l’intelligenza artificiale, in una società dove non c’è distinzione fra vita reale e vita virtuale. Bisogna domandarsi perché dovranno sostenerein cui gli adulti li perquisirannose fosse normale trattarli dae perché vogliamo valutare gli apprendimenti sulle materie,ai tempi di mia nonna, mentre intanto abbiamo cambiato tutto.