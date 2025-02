Oasport.it - Mattia Bellucci: “Vittoria in un contesto a cui non ero abituato. Mi sono detto che…”

Leggi su Oasport.it

si è regalato ieri sera il successo sin qui più importante della sua carriera, battendo per la prima volta un top20 e nello specifico un grande campione (seppur in un periodo negativo) del calibro di Daniil Medvedev. L’azzurro si è imposto sul n.7 al mondo per 6-3 6-7 6-3 dopo quasi tre ore di battaglia, approdando ai quarti dell’ATP 500 di Rotterdam 2025 e volando virtualmente tra i primi 80 del ranking mondiale.“È unadavvero importante. Confrontarsi in un palcoscenico del genere a cui non, perché non credo mi sia mai capitato di giocare davanti a così tanta gente, contro un giocatore come Medvedev, mi ha dato una prova importante. Mettere in campo questa intensità per una durata così lunga è stato emozionante“, le parole a caldo dell’azzurro al termine dell’incontro.