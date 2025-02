Oasport.it - Matteo Arnaldi ai quarti a Dallas. Netta vittoria contro Davidovich Fokina

Leggi su Oasport.it

si qualifica per idi finale dell’ATP 500 di. Il numero 39 del mondo ottiene una bella elo spagnolo Alejandro, 59 del ranking mondiale, imponendosi in due set con il punteggio di 6-1 6-3 dopo un’ora e minuti di gioco. Nel prossimo turno il tennista ligure affronterà il vincente della sfida attualmente in corso tra l’americano Ben Shelton e lo spagnolo Jaume Munar.Una partita in cuiha ottenuto molto con la prima di servizio (81% di punti vinti), mentre peroggi il servizio è stato un disastro (solo 54% di punti vinti con la prima). I numeri sono tutti dalla parte dell’azzurro, che ha chiuso con 12 vincentii 7 dello spagnolo, che ha commesso ben 35 errori non forzatii 12 dell’italiano.