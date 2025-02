Quotidiano.net - Mattarella Sveglia alla Ue

di Claudia MarinROMAPrimo: l’Europa decida se vuol essere vasso protagonista. Secondo: il protezionismo ha sempre alimentato l’erodersi delle alleanze e ha alimentato regimi autoritari, nelle convinzione (fce) che siano più efficaci nella tutela dell’interesse nazionale. Terzo: attenzione a forme di appeasement nei confronti della Russia di Putin, perché si rischia di ripetere gli errori compiuti con Hitler. Quarto: attenzione al rischio rappresentato dai "corsari" di questo secolo. Non poteva essere più esplicito e diretto il presidente della Repubblica, Sergio, per lanciare un monito alle classi dirigenti politiche del Vecchio Continente, a cominciare da Giorgia Meloni, in una stagione drammaticamente caratterizzata dalle leadership autocratiche, dall’avvio di una guerra commerciale a tutto campo da parte di Donald Trump, dpredominanza di personaggi come Elon Musk.