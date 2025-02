Secoloditalia.it - Materia Prima – Pontinia

Via Sardegna, 8 – 04014Telefono: 0773/86391Sito Internet: www..itTipologia: ricercataPrezzi: antipasti 32/35€, primi 30/35€, secondi 28/40€, dolci 18€Chiusura: Domenica sera; Lunedì; da Martedì a Venerdi a pranzoOFFERTAFare ristorazione di ricerca in una cittadina di provincia è di certo una cosa non semplice e nel caso di questa insegna è particolarmente meritorio il percorso che l’ha portata ad essere uno dei migliori ristoranti della regione. Che la stoffa c’era lo si intuì già agli inizi dell’avventura, ma è stata stupefacente la crescita, passo dopo passo, per arrivare a una proposta al tempo stesso ricercata e ancorata alla valorizzazione del territorio, in preparazioni in cui la creatività non è mai fine a sé stessa. Un calice di un ottimo metodo classico locale da uve Cesanese, gentilmente offerto, ha introdotto la ricca proposta di pani:grissini, crackers accompagnati da melanzana disidratata, poi lingua di pizza con salsa di ciliegie, ciliegie stesse e provola, pagnotta realizzata con farina tipo 1, pantortolo con anice, il tutto affiancato da lardo lavorato a mo’ di porchetta, pomata di pomodoro e ricotta di bufala.