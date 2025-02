Digital-news.it - MasterChef Italia su Sky e NOW: mistero, musica e arte nella nuova puntata

Gli aspiranti cuochi sono rimasti in otto, e la gara diprosegue ad alta velocità e con tanti sorprendenti e inattesi meccanismi.serata di giovedì 6 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sottoporranno alla Masterclass, per la prima volta, un complicato caso da risolvere: una Mystery Box a tema “crime” che metterà i concorrenti di fronte ad un vero e proprio “delitto gastronomico”, alla presenza del giornalista, autore e podcaster Pablo Trincia, che seguirà le “indagini” insieme ai tre giudici.Sarà una prova insolita e avvincente, seguita da un inedito Invention Test a temaguidato da un deejay speciale, lo Chef Giorgio Locatelli, che per l’occasione mixerà grandi successi dellainglese associando ciascuno di questi a un piatto.