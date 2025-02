Movieplayer.it - MasterChef Italia 14, stasera su Sky c'è Pablo Trincia: gli ospiti e le prove di giovedì 6 febbraio

Leggi su Movieplayer.it

Misteri da risolvere, ingredienti killer: la puntata di14 in ondasi preannuncia davvero singolare: tutti glie ledi. I fornelli di14 tornano ad accendersi,su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21.15. Otto i cuochi amatoriali rimasti in gara, tutti decisi a conquistare un posto in finale. La competizione si fa sempre più agguerrita, ma soprattutto misteriosa. Dopo la puntata discorso infatti, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ospiteranno un esperto di casi da risolvere:. Per il Pressure Test invece, arriva lo chef Jacopo Ticchi. La Mistery Box Crime conQuella disarà una Mystery Box molto particolare, con un vero e .