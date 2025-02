Ilrestodelcarlino.it - Massy, lo stemma ritrovato

Girovagando tra le bancarelle di Porta Portese, a Roma, si è imbattuto in un quadro rappresentativo del gemellaggio tra Ascoli e. Una fratellanza, quella tra le cento torri e la località francese, che venne sancita nel 1997, dunque ormai quasi trent’anni fa. Ingolosito dalla possibilità di riportare l’opera nel Piceno, l’ha acquistata e ora vuole riconsegnarla alla città. Protagonista della storia è l’ascolano Marco Fabiani, che nei prossimi giorni porterà il quadro direttamente al professore Stefano Papetti, direttore dei musei civici, per comprenderne il significato e per capire come rimetterlo a disposizione della comunità. "E’ proprio questo il mio intento – conferma Fabiani -. Da sempre sono appassionato d’arte e quando mi capita un’occasione non me la lascio sfuggire. In questo caso, durante una semplice passeggiata al mercato di Porta Portese, in occasione di una gita nella capitale, mi sono trovato davanti a una bancarella che vendeva questo quadro.