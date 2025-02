Unlimitednews.it - Massolo “Paesi esposti a minacce, interesse nazionale unica bussola”

ROMA (ITALPRESS) – "Noi eravamo abituati a considerare un certo ordine nelle relazioni internazionali; invece, oggi tutti inavigano in mare aperto e questo navigare lo si gioca con ladell'. Questo mare aperto espone a vulnerabilità e". Così l'ambasciatore Giampierointervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'Agenzia Italpress. Parlando del suo libro "Realpolitik. Il disordine mondiale e leper l'Italia", scritto assieme a Francesco Bechis ed edito da Solferino, spiega cos'è l', ovvero "una decisione politica che spetta fare ai governi su determinate situazioni, come evitare rischi o sfruttare opportunità".