Martina Franca, rissa in un bar del centro storico. La Polizia di Stato sospende l’attività

Tarantini Time QuotidianoLadiha notificato al proprietario di un bar situato neldil’ordinanza emessa dal Questore di Taranto Davide Michele Sinigaglia per la sospensione di 10 giorni deldi somministrazione di alimenti e bevande.Il provvedimento èadottato a seguito di una violentaavvenuta lo scorso 18 gennaio che ha visto come protagonisti tre avventori ed il titolare del bar.L’episodio avvenuto in pieno giorno fu ripreso da telefoni cellullari dei presenti avendo pertanto una notevole risonanza mediatica sia sui mezzi di comunicazione che sulle maggiori piattaforme social. Nella violenta lite le parti si affrontarono prima all’interno del locale e poi armati di bastoni nella piazza antistante dove reciprocamente si scagliarono contro sedie e tavolini del bar incuranti dei tanti avventori impauriti e colti di sorpresa.