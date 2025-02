Ilnapolista.it - Mario Rui vicino ad approdare in Mls

Il terzino ex NapoliRui, ora svincolato, starebbe trattando con due club di Mls, campionato statunitense, per trovare una nuova squadra con cui allenarsi e giocare.Ruiadin MlsSecondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano:L’Fc Dallas si avvicina aRui, poiché l’ex terzino sinistro del Napoli è ora disponibile da svincolato. Il contratto è stato rescisso consensualmente qualche settimana fa e la Mls lo ha contattato. Excl: MLS side FC Dallas approachRui as former Napoli left back is now available as free agent.Contract mutually terminated weeks ago and MLS side made contact for Rui. pic.twitter.com/OM1GaZo5Iq— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2025Il giornalista Nicolò Schira scrive invece che:Rui si sta avvicinando all’Atlanta United da svincolato.