Terzotemponapoli.com - Marino: ”Napoli nettamente superiore più forte dell’Udinese. Attenzione a Lucca!”

Leggi su Terzotemponapoli.com

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale, allenatore ed ex, tra le tante, di Udinese, Genoa ed Empoli. Queste le sue parole:Se fosse Antonio Conte, come si sentirebbe dopo il mercato invernale del?“Sicuramente un po’ di delusione c’è, anche perché quando un calciatore decide di andare via e mentalmente stacca la spina, trattenerlo diventa controproducente. Il problema è che, se non si riesce a sostituirlo con un giocatore di livello simile, si rischia di trovarsi in difficoltà. Mi è già capitato di vedere situazioni simili: quando ero all’Udinese, Gaetano D’Agostino era voluto dae Juventus, alla fine rimase ma fece un campionato al di sotto delle aspettative. Questo poteva succedere anche con Kvaratskhelia. Per il resto, da ciò che leggo, non credo che la decisione di non sostituirlo sia stata solo della parte tecnica, ma anche della società.