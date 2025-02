Panorama.it - Marco Rubio diserta il G20: "Non possiamo supportare politiche ingiuste"

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti,, ha annunciato che non parteciperà al prossimo vertice del G20 in Sudafrica, previsto a Johannesburg dal 20 al 21 febbraio 2025. La decisione segna un ulteriore irrigidimento nei rapporti tra Washington e Pretoria, in un contesto di tensioni crescenti legate alla politica agraria sudafricana e alle priorità del G20.La mancata partecipazione diarriva dopo le recenti dichiarazioni del Presidente Donald Trump, il quale ha minacciato di sospendere i finanziamenti al Sudafrica. L'accusa è che il governo di Cyril Ramaphosa stia espropriando terre e discriminando determinate classi di persone. Il Sudafrica, da parte sua, ha negato tali affermazioni, sottolineando che la riforma agraria mira a correggere le disuguaglianze storiche derivanti dal colonialismo e dall’apartheid.