Marco Rubio autorizza 407 milioni di dollari per la missione di sicurezza ad Haiti

Quotidiano.net - Marco Rubio autorizza 40,7 milioni di dollari per la missione di sicurezza ad Haiti

Il segretario di Statoha concesso un esenzione al congelamento degli aiuti internazionali degli Stati Uniti per consentire l'invio di 40,7dialladidispiegata ad. "Gli Stati Uniti non hanno sospeso tutta l'assistenza allaMultinazionale di Supporto allaad", ha riferito il Dipartimento di Stato mentreatterrava nella Repubblica Dominicana, che confina con, che sta completando il suo primo viaggio in America Latina, ha dato il via libera agli oltre 40diper assistere la Polizia Nazionale die lamultinazionale, ha aggiunto un portavoce del Dipartimento di Stato, riporta l'Afp. Ieri Stephane Dujarric, il portavoce del segretario generale dell'Onu, aveva denunciato di avere "ricevuto una notifica ufficiale degli Stati Uniti per immediato stop dei loro contribuiti".