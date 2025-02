Ilnapolista.it - Marcelo si ritira dal calcio giocato: è arrivato al Real come sostituto di Roberto Carlos, se n’è andato con 25 trofei

A 36 annidice addio al. Dopo aver rescisso il contratto con il Fluminense non è più tornato a giocare e oggi l’annuncio ufficiale.Nella sua lunga carriera alMadrid ha vinto 25 titoli: 5 Champions League, 6 campionati, 2 Coppe del Re, 5 Supercoppe spagnole, 4 Mondiali per club e 3 Supercoppe europee.Alè diventato uno dei tre calciatori stranieri con il maggior numero di presenze nella storia del club, 545, solo dietro a Modric e Benzema.Il terzino sinistro brasiliano ha annunciato il ritiro attraverso un video sui social dove racconta:“Il mio amore per ilviene da mio nonno. Voleva che diventassi un calciatore professionista e ha fatto di tutto perché ci riuscissi. Mi sento un Madrileño in più ora, ho vissuto così tante notti magiche al Bernabéu.