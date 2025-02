Lapresse.it - Marcelo annuncia il ritiro a 36 anni: “Il mio viaggio finisce qui”

, ex stella del Real Madrid, celebre per essere uno dei giocatori più decorati nella storia del calcio, hato oggi il suoall’età di 36. “Il mioda giocatorequi, ma ho ancora tanto da dare al calcio. Grazie per tutto”, ha detto il brasiliano in un video su X.ha avuto una delle carriere più ricche di trofei grazie al suo periodo d’oro al Real Madrid dal 2007 al 2022 e al suo ritorno nella stagione 2023-24 al club brasiliano con cui ha militato nei suoi primidi carriera, il Fluminense.ha giocato per il Brasile alla Coppa del Mondo nel 2014 e nel 2018 e vinto medaglie olimpiche nel 2008 (bronzo) e nel 2012 (argento). Al Real Madrid ha vinto la Champions League cinque volte, sei volte il campionato spagnolo e 25 titoli in totale.