Marcella Bella a Sanremo | Per le donne guerriere

Sarà unsorprendente quello di, in gara con Pelle Diamante. L’artista torna infatti sul palco dell’Ariston dopo diciotto anni – l’ultima volta, nel 2007, aveva cantato Forever, per sempre con il fratello Gianni – con un brano che si prepara a stupire. «È un brano che ti entra nella testa. – ci dice– Oltre a essere orecchiabile, ha un ritmo incalzante, suoni molto attuali. E poi parla delleche non hanno bisogno per forza di avere un uomo vicino per sentirsi importanti».«Noi– continua– dobbiamo metterci questa corazza fatta però di Diamante. Ho scelto il diamante perché è la pietra più resistente e più preziosa. Come noi. Dobbiamo combattere per ottenere sempre di più e perché gli uomini, tutti, ci possano rispettare».