Dayitalianews.com - Marano (M5s): “Sicilia nella morsa dello smog, la politica si svegli e non giochi con la salute dei cittadini”

La deputata regionale, che è anche vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars, commenta i dati del report Mal’Aria di Legambiente: “Governo regionale poco sensibile al tema dell’inquinamento atmosferico”.“. È una fotografia per nulla rassicurante quella scattata da Legambiente che vede tra l’altro in una situazione di particolare criticità proprio Palermo e Catania: qui i valori di polveri sottili nell’aria risultano di gran lunga superiori ai limiti di riferimento per il PM10 stabiliti dalla direttiva europea e che saranno validi dal 2030. Numeri che confermano che il tempo delle chiacchiere è finito. Serve una terapia d’urto. Ciò significa che anche a costo di decisioni impopolari, laha il dovere di intervenire per tutelare ladei”.