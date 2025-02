Velvetgossip.it - Manuela Festa si separa da Antonio Zequila: Ho scelto di allontanarmi per proteggermi

Leggi su Velvetgossip.it

La storia d’amore trasi è ufficialmente conclusa, un evento che ha colpito il panorama del gossip italiano. Dopo alcuni mesi di fidanzamento, la showgirl ha deciso di chiudere la relazione con l’attore, noto anche per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, un reality che ha segnato la sua carriera televisiva. La decisione didi porre fine alla relazione sembra essere stata dettata da alcuni atteggiamenti che lei ha definito “insostenibili” da parte di, come riportato dal sito The Reading Monkey e rilanciato dall’agenzia Adnkronos.La rottura e i comportamenti tossiciLa rottura tra i due non è avvenuta senza tensioni. Secondo le dichiarazioni di, l’ex compagno avrebbe mostrato comportamenti “aggressivi”, e ci sarebbero stati anche tentativi di ostacolare la sua carriera.