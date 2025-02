Isaechia.it - Manuel Maura sull’epilogo del trono di Francesca a Uomini e Donne: “Gianmarco un ragazzino, Gianluca non alla sua altezza. Ho pensato di andare a corteggiarla”

Leggi su Isaechia.it

Negli scorsi giorniSorrentino, tronista di, dopo aver ipotizzato di abbandonare il, ha deciso di uscire dal programma insieme aCostantino.Proprio quest’ultimo nelle scorse ore, ha pubblicato una storia Instagram in risposta alle polemiche e alle accuse nei confronti suoi e di quelli di, dal momento che in molti sui social hanno reputato la scelta della tronista come obbligata dalle circostanze da un lato e l’interesse dicome falso dall’altro (QUI le sue parole).A commentare la scelta diè stato anche il suo ex fidanzato,, con cui aveva preso parte a Temptation Island 10.Intervistato dal portale Fanpage,per prima cosa ha raccontato in che rapporti sono rimasti i due:Non la sento da tanto. Ci siamo lasciati a giugno e da quando ha accettato ilnon l’ho più sentita, non aveva senso cercarla.