Quotidiano.net - Mantieni i tuoi dispositivi sempre carichi: powerbank da 20000mAh, ora con doppio sconto, lo paghi meno della metà

Leggi su Quotidiano.net

Ildi INIUI da 20.000 mAh è un caricatore esterno compatto e potente, perfetto per chi ha bisogno di una ricarica veloce e affidabile per smartphone, tablet e laptop. Con il supporto alla power delivery 3.1, ha anche il display LED per monitorare la carica ed è compatibile concome iPhone di ultima generazione, device Android, tablet, laptop e perfino console di gioco, è ‘ accessorio essenziale per chi èin movimento. Corri ad acquistarlo su Amazon visto che è disponibile con unodel 9% e un coupon del 50% applicabile al checkout, così lo pagherai solo 14,99€ da un prezzo di listino di 32,99€. L’IVA è inclusa e le spese di spedizione sono comprese. Compralo oggi al miglior prezzo su Amazonda 20.000mAh: ricarica rapida e potenza a un prezzo imbattibile Con 20.