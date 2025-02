Ilnapolista.it - Manna ha ribadito che l’obiettivo del Napoli non è lo scudetto ma il ritorno in Europa (Repubblica)

hachedelè ilin, non lo)Scrive, con Marco Azzi:Dai fatti alle parole. « l nostro obiettivo stagionale è ilin, si spera dalla porta principale della Champions League». Ribadirlo non guasta ed è anche doveroso nei confronti di Antonio Conte e dei suoi giocatori, sollevandoli dagli ingenerosi pronostici che continuano ad additarli come i favoriti numero uno per la vittoria dello. Ma s’era già capito quali fossero le reali strategie delnel corso del deludente mercato invernale appena concluso – in cui la squadra in testa alla classifica è stata indebolita, piuttosto che rinforzata – ed è apparsa dunque quasi superflua la precisazione fatta ieri mattina da Giovanni, nel corso della sua prima conferenza da direttore sportivo azzurro.