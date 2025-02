Thesocialpost.it - “Mamma sono io”. Attenzione alla nuova truffa che sfrutta l’IA: un’anziana signora raggirata così

, mio marito ha avuto un incidente». Queste parole, cariche di angoscia e pronunciate al telefono dfiglia, hanno colto di sorpresa una madre. Era impossibile per lei dubitare: quella voce non poteva essere di qualcun altro. In realtà, si trattava di un messaggio audio manipolato, probabilmente generato tramite intelligenza artificiale, utilizzato da una banda ditori per ingannaredi 84 anni, Luciana Gaiotto. La voce clonata della figlia è stata strumentale nel convincerla a trasferire 30mila euro in unalegata a un “finto incidente”.Leggi anche: “Salvini bimbominkia, cialtrone”. Le chat interne di Meloni e Fdi fanno esplodere lo scontro nel centrodestraLa voce tremante della figlia della donna avrebbe potuto trarre in inganno chiunque; la clonazione vocale, infatti, è un processo accessibile grazie a semplici applicazioni disponibili sul mercato.