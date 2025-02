Avellinotoday.it - Maltrattamenti in famiglia e stalking: scarcerato 53enne

Leggi su Avellinotoday.it

Il Magistrato di Sorveglianza di Avellino, accogliendo l'istanza dell'avvocato Vittorio Fucci, haundi Airola, che era stato condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione per, lesioni personali dolose, danneggiamento ein, perpetrati nei.