Imolaoggi.it - Malore durante corso di nuoto, morto bimbo di 3 anni

Leggi su Imolaoggi.it

Una tragedia avvenuta sotto gli occhi di decine di persone in una piscina di Fondi, in provincia di Latina, dove un bambino di appena 3è stato colto da uned èildi. Erano circa le 17.30 quando allo Sport Village Fondi il piccolo, che stava giocando in.