Ilfattoquotidiano.it - Maja T., il “caso Salis” della Germania: per la Corte costituzionale tedesca l’estradizione in Ungheria “non aveva basi giuridiche”

Laha stabilito chediT. in, avvenuta lo scorso giugno su decisione di un tribunale di Berlino, non. La giovane attivistadi sinistra, 23 anni, era stata arrestata a Berlino dopo degli scontri incon degli estremisti di destra ed è accusata di appartenere a un’organizzazione terroristica con l’obiettivo di attaccare simpatizzanti dell’estrema destra. Il suoricorda quello di Ilaria, l’attivista italiana rimasta per 15 mesi nel carcere di massima sicurezza di Gyorskocsi utca di Budapest nelle pessime condizioni denunciate a più riprese. Anche l’avvocato23enne, Sven Richwin, ha denunciato il regime di isolamento cui la sua assistita è sottoposta da 7 mesi e un trattamento che definisce “sproporzionato” rispetto ai reati contestati.