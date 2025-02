Magari è un sosia la curiosa dichiarazione di Pichetto Fratin sul cacciatore d’anatre Donald Trump Jr

Leggi su Open.online

Secondo quanto riportato il 5 febbraio da RaiNews, così come da altre testate italiane che hanno ripreso l’Agenzia Dire, il ministro dell’Ambientesarebbe intervenuto sulla vicenda deldi anatreJr con unain sua difesa: «è un». Una storia talmenteche abbiamo verificato l’effettiva notizia diffusa dall’Agenzia Dire, riscontrando un lancio delle 12:49 di mercoledì 5 febbraio 2025.Per ulteriore contesto, il ministro dell’Ambiente ha precisato che non aveva «nessun elemento per esprimere una posizione» e che solo «quando avrò gli elementi, risponderò in Aula a quelle che sono le richieste». Questo nonostante, il giorno prima, la Regione Veneto avesse confermato l’autorizzazione alla caccia concessa al figlio del presidente degli Stati Uniti e, soprattutto, ignorando il fatto che il video sia stato realizzato e pubblicato su YouTube dal canale Field Ethos, il media di intrattenimento fondato proprio daJr.