Ma sulle strade si continua a percepire una sensazione di impunità assoluta

È senz’altro legittima la soddisfazione di cui si ha notizia per il calo degli incidenti stradali dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada, avvenuta lo scorso 14 dicembre. Per un raffrontocifre occorrerà però considerare un periodo più ampio di riferimento e comunque nell’ultimo mese i pedoni che hanno perso la vita sono stati 42.Quella che resta comprovata dall’evidenza quotidiana è la pericolosità della circolazione, soprattutto per gli utenti più fragili, i pedoni appunto e i ciclisti. Su una strada in provincia di Trento è morta Sara Piffer, 19 anni, promessa del ciclismo nazionale, travolta mentre si allenava con un fratello. Degna di ammirazione la compostezza della famiglia di fronte a questa perdita, ma le parole del padre impongono una riflessione: “Ormai è un Far West – ha detto, auspicando un maggiore buon senso da parte di tutti –.