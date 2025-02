Ilgiorno.it - M5 ancora in stallo. Manca il conto degli extracosti

La rivoluzione della mobilità monzese passa soprattutto da qui. Ma dopo il colpo battuto dal Parlamento, si attendono risposte anche dai territori, in particolare da Milano. Il prolungamento della metropolitana M5, con le sue 7 fermate previste in città, deve passare il vaglio della copertura, per i quali però non èarrivata la stima precisa da parte di MM. A luglio il Comune di Milano ha fatto sapere che mancherebbero 400 milioni per coprire i sovraccosti rispetto alla precedente stima di un miliardo e 296 milioni già finanziati. Da quel momento il panico collettivo, poi smorzato da un punto di svolta, a fine dicembre, con l’approvazione di un ordine del giorno in Parlamento con cui si è chiesto al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti una copertura per l’opera di 300 milioni di euro da distribuire in 30 milioni all’anno dal 2027 al 2036.