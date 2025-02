Lanazione.it - L’Upc Sdh si prende la testa della classifica. Il Vp Canniccia rigenerato regola San Giorgio

Doppia vittoria per le versiliesi impegnate nei campionati nazionali. Ciliegina sulla torta:Sdh, dopo una lunga rincorsa, ha acciuffato la vetta. Serie B. Altra vittoria delSdh che in casa fa il suondo Grosseto in quattro set (3-1: 25-21, 25-22, 20-25 e 25-20). L’altra buona notizia per i camaioresi arriva da Fiorano Modenese, dove a sopresa la capolista Santa Croce va sotto due volte e perde addirittura al tie-break, facendosi rire inproprio dalSdh.: Lupi Santa Croce 35, Upc Sdh 35, Sassuolo 31, Maxitalia Jumboffice 30, Ama San Martino 30, Cus Genova 30, Trading Log La Spezia 28, Invicta Grosseto 23, Toscana Garden 19, Fiorano Modenese 19, Lupi Pontedera 17, Cecina 16, Scandiano* 11, Firenze 9, Isomec Inzani 3. Serie B1. Vittoria importante per il Vp, che dopo la scossa del cambio in panchina sta continuando a muovere la propria