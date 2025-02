Perugiatoday.it - L’Università di Perugia celebra le scienziate con il “Premio Ursula Grohmann”

In occasione della “Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza”, martedì 11 febbraio 2025, dalle ore 15,diorganizza la sesta edizione di “Donne in Scienza”.L’evento è rivolto in particolare alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie.