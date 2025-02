Ilgiorno.it - Luna park, vigilantes per la sicurezza alle giostre

TREVIGLIO (Bergamo)Unblindato, per garantire lae il rispetto delle regole e per prevenire episodi che potrebbero mettere a rischio la tranquillità di bambini, famiglie, adolescenti e adulti, fatti che in passato hanno coinvolto alcuni giovani avventori, protagonisti di aggressioni ai danni di altre persone e ragazzi. Il parco divertimenti di Treviglio, legato alla festa della Madonna delle Lacrime, che sarà inaugurato sabato14,30 all’interno del polo fieristico e che resterà aperto per oltre una settimana, sarà dunque super sorvegliato. L’ordinanza del Comune elenca una serie di prescrizioni a carico degli esercenti di spettacolo viaggianti che, tra le altre cose, prevedono la presenza, all’interno del perimetro del, di almeno duedal lunedì al venerdì e di sei il sabato e la domenica.