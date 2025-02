Tpi.it - L’ultimo ordine esecutivo di Trump: “Fuori gli uomini dagli sport femminili”. E cita (a sproposito) il caso di Imane Khelif e Angela Carini

gli”.firmato ieri dal presidente degli Stati Uniti, Donald, mira a “proteggere l’opportunità per le donne e le ragazze di competere nelloin modo sicuro e leale”, escludendo le atlete transgender.“Negli ultimi anni, molte istituzioni educative e associazioniive hanno permesso aglidi competere negli”, si legge nel provvedimento. “Questo è degradante, ingiusto e pericoloso per le donne e le ragazze, e nega loro le pari opportunità di partecipare ed eccellere neglicompetitivi”.Pertanto, l’firmato darevoca “tutti i fondi ai programmi educativi che privano donne e ragazze di giuste opportunitàive”. “Sarà inoltre politica degli Stati Uniti opporsi alla partecipazione competitiva maschile negliin senso più ampio, come questione di sicurezza, correttezza, dignità e verità”, prosegue il testo, che si rifà a uno dei primi provvedimenti firmati dal presidente Usa, che disconosce il concetto di “identità di genere” e riconosce soltanto i due sessi biologici maschile e femminile.