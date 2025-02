Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Inizio timido di Kvaratskhelia? Non abbiamo fretta, è qui per un progetto a lungo termine»

La conferenza stampa di, allenatore del Psg, alla vigilia della partita contro il Monaco valida per la 21esima giornata di Ligue 1.Leggi anche: Seè questo, è difficile chestravolga le sue gerarchie per lui (Le Parisien): «Un nuovo giocatore deve adattarsi»sugli inizi timidi di:«Un nuovo giocatore deve adattarsi. Quando sarà pronto? Non lo so. Non, è qui per un».Su Dembélé come leader dice:«Lo conosco dal Barcellona, ??non personalmente, ma conoscevo i suoi riferimenti lì. Ousmane è un ragazzo molto aperto. È legato a tutti i suoi compagni di squadra. In questo momento, è in una serie assolutamente spettacolare. Le sue statistiche sono esplose rispetto all’della sua carriera, questo è ovvio.