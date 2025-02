Arezzonotizie.it - L'ufficio postale si rifà il look. Container allestito temporaneamente per gli utenti

Poste Italiane comunica che l’di Bibbiena stazione, che si trova in via Gualchiere, 21 resterà chiuso al pubblico dal 11 febbraio al 14 giugno 2025. Dal 15 febbraio all’ 11 giugno, nel medesimo indirizzo di via Gualchiere, la clientela avrà a disposizione un, aperto dal.