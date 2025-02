Quifinanza.it - L’Ue ci ripensa sulle auto elettriche, dal 2035 si potranno vendere anche le ibride

Il quotidiano tedesco Der Spiegel ha riportato un’anticipazionedecisioni della Commissione europea riguardo la riforma del mercato dell’avrebbe raggiunto un compromesso con le casemobilistiche per permettere loro di continuare adopo illee non solo quelle completamente.Nel nuovo accordo presentii range extender, lecon piccoli motori a benzina che hanno il solo scopo di ricaricare la batteria elettrica utilizzata per l’alimentazione.gli e-fuelentrare a far parte del progetto europeo di riduzione delle emissioni dovute alleci: dalnon più soloLa decisione dell’Unione europea arriverebbe dopo l’avvio del tavolo di confronto con il settore dell’motive.