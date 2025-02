Oasport.it - Lucia Bronzetti non si ferma, batte anche Stearns ed è ai quarti a Cluj-Napoca

si qualifica per idi finale del WTA 250 di2025. Continua il bel cammino dell’azzurra, che sconfigge per 6-2 7-6(1) in un’ora e 29 minuti l’americana Peyton, numero 3 del seeding, e vede all’orizzonte la possibilità di un derby con Elisabetta Cocciaretto. Questo, chiaramente, a patto che la marchigiana sconfigga la rumena Ana Bogdan nell’ultimo match di giornata in Romania.Dopo un paio di game sostanzialmente di studio, è velocissima la maniera in cuisi prende il break di vantaggio nel terzo gioco, a 15 e senza troppe cerimonie.non riesce a trovare una tattica giusta, di errori ne commette diversi, ma in qualche modo riesce a reggere per un po’. Poi, sul 4-2, dovendo barcamenarsi di fronte a una maggior varietà di, deve fronteggiare altre tre palle break, subendo sulla seconda un paio di dritti che valgono il 5-2 all’italiana, la quale, a suon di ace e accelerazioni, chiude sul 6-2.