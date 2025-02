Ilgiorno.it - Luci accese sulla Fashion Week: "Una settimana unica al mondo"

Si accendonno i riflettorimoda italiana femminile autunno-inverno che torna a Milano dal 25 febbraio al 3 marzo con la. In calendario già 153 appuntamenti, tra cui 56 sfilate fisiche e 6 digitali. Apre le danze Gucci, e tante le novità come quella di Francesco Murano, beneficiario del Camera ModaTrust Grant 2024, o Susan Fang, supportata da Dolce&Gabbana. Unadella moda che "èal", ha sottolineato Carlo Capasa, che guida la Camera Nazionale della Moda Italiana. "Ce la giochiamo noi e Parigi ale serviamo da volano a tutta l’industria. Noi italiani non siamo coscienti del suo valore. Ci sembra scontata. Dobbiamo saper potenziare ed apprezzare". Nell’edizione 2025 delladebutteranno Lorenzo Serafini come direttore creativo di Alberta Ferretti e David Koma come direttore creativo di Blumarine.