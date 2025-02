Ilrestodelcarlino.it - Luci a forma di cuore e una panchina per selfie. La magia dell’amore si accende San Valentino

In occasione di San, da domani il centro storico si illuminerà con un’atmosfera romantica grazie a Ferrara in Love, una serie di iniziative e allestimenti pensati per celebrare l’amore cone decorazioni suggestive. Passeggiando per le vie della città, si potranno ammirare 32 cuori luminosi, mentre 450 metri di stringhe dia led renderanno ancora più magico corso Martiri della libertà. In piazza Municipale, al posto della renna natalizia, ci sarà unaspeciale per idegli innamorati, con uno schienale adi: il punto perfetto per scattare un ricordo romantico nelladi Ferrara per San. Sotto il volto del Cavallo, l’atmosfera diventerà ancora più suggestiva con cuori rossi 3D retroilluminati da tubi luminosi e un grandescenografico.