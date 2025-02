Lanazione.it - Lucchese e il mercato di Bruno ”Rinforzati difesa e centrocampo“

Non si può certo dire che la nuovatargata Sababila, guidata dall’avvocato Longo, brilli in trasparenza e chiarezza nei rapporti con i media. Bastano tre esempi per avvalorare l’affermazione. Il primo: nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’unica fino ad oggi, il presidente Longo disse che nel giro di una settimana avrebbe reso noti i nomi dei "finanziatori" esterni alla società, perché da sola la Sanbabila non avrebbe potuto reggere il peso economico della gestione. Finanziatori che poi abbiamo scoperto non essere gli australiani del Racing City. Di giorni ne sono passati, ma la risposta non è ancora arrivata. Secondo esempio, che è poi è un interrogativo: perché non è stato ufficializzato l’ingaggio di Luca Nember al posto di Claudio Ferrarese in qualità di direttore sportivo? Infine, come intende ovviare la società al fatto che il collega Nico Venturi ha rassegnato le dimissioni da addetto stampa della? Per quello che sappiamo crediamo che per la Lega la figura dell’addetto stampa sia obbligatoria.