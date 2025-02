Dilei.it - Luca Onestini sbarca nella tv messicana: nuova avventura per l’ex tronista

Che fine ha fattodi Uomini e Donne è sparito dal radar della tv italiana ma non di quella internazionale. Dopo aver raggiunto una certa popolarità in Spagna, è stato infatti ingaggiato in un programma tv messicano. Ancora una volta un reality show, in pratica il genere preferito del modello e influencer che, per il piccolo schermo, ha messo da parte i suoi studi in Odontoiatria.è nel cast dellaedizione de La casa de los famosos.in Messico ne La casa de los famososè volato in Messico per partecipare a La casa de los famosos. Una sorta di Grande Fratello ma più competitivo e strategico, dove i concorrenti vengono divisi in squadre e bisogna competere per restare l’ultimo concorrente in gara. Chi riuscirà nell’impresa vincerà 200mila dollari mentre il secondo e il terzo classificato si aggiudicheranno rispettivamente 100mila e 50mila dollari.