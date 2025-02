Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 6 febbraio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 6– con la soap turca, Get. Nellaodierna Esra e Cinar sono tornati per il matrimonio di Ekrem ed Elif, partecipano al compleanno di Ela, ma durante una violenta discussione con Cagla, il signor Arif ha un infarto e viene ricoverato in ospedale. Ecco ilcon il sessantaduesimo episodio.