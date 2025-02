Oasport.it - Lotta, Ranking Series Zagabria 2025: assegnati gli ultimi titoli dello stile libero ed i primi della femminile

Passa gli archivi la seconda giornata del Zagreb Open, manifestazione valida come prima tappa delledi, che l’Italia ha scelto di disertare in vista dei Campionati Italiani del 15 e 16 febbraio: a, in Croazia, si conclude il programmaed inizia quello.CATEGORIE DI PESO OLIMPICHENei -97 kg arriva il successostatunitense Kyle Frederick Snyder, che nell’ultimo atto supera l’iraniano Abolfazl Davoud Babaloo, sconfitto per superiorità tecnica (12-1), mentre gli incontri per il 3° posto vanno all’altro statunitense Jonathan Leonard Aiello ed allo slovacco Batyrbek Tsakulov.Nei -125 kg c’è l’affermazione dell’iraniano Amirreza Fardin Masoumi Valadi, che in finale domina lo statunitense Mason Mark Parris, battuto per superiorità tecnica (11-0), mentre la terza piazza viene condivisa dall’altro statunitense Hayden Nicholas Zillmer e dall’ucraino Murazi Mchedlidze.