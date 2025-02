Lanazione.it - Lotta al cancro, la ricercatrice Marianna Palazzo: ‘La speranza è poter curare in maniera sempre più efficace’

Firenze, 6 febbraio 2025 –garantire ai pazienti una qualità di vita migliore e a lungo termine. È questa lanutrita da, studentessa di Assisi vincitrice della borsa di studio del programma post-dottorato 'Gianni Bonadonna’ 2024. La giovaneha completato la specializzazione in Ematologia presso l'Università di Firenze, e adesso si trova a Boston, dove trascorrerà un anno al Dana-Farber Cancer Institute per condurre il suo lavoro di ricerca sui linfomi aggressivi. La abbiamo intervistata per conoscere nel dettaglio le finalità del suo studio e le sue speranze sul futuro della ricerca medica. Può spiegarci in parole semplici su cosa verte il suo progetto di ricerca e quali sono gli obiettivi principali? “Il mio progetto di ricerca mira a studiare i linfomi aggressivi, in particolare i linfomi a grandi cellule B, che si localizzano al di fuori degli organi linfoidi, tecnicamente definiti extranodali.