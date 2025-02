Ilgiorno.it - Lotta ai tumori. Garattini al “Verdi“

Silvioa Segrate, per parlare di salute. "Vivere bene. La prevenzione deitra attività fisica e alimentazione" è il titolo dell’incontro-dibattito in programma il 18 febbraio alle 20.45, quando il noto oncologo e farmacologo, classe 1928, sarà ospite del centro culturale Giuseppe(serata ad ingresso libero). Organizza l’associazione segratese per lacontro il cancro, col patrocinio del Comune. L’iniziativa sarà l’occasione per parlare di patologie oncologiche, prevenzione e stili di vita con un focus sulla corretta alimentazione, sui benefici di una costante attività fisica e sull’importanza di contrastare fattori di rischio, come alcol e fumo.ha fondato nel 1961 l’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. Dal 1965 al 1968 ha presieduto l’Organizzazione europea per la ricerca e la cura del cancro.