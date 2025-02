Bergamonews.it - L’organista Stefano Rattini omaggia le donne della Bibbia

Bergamo. Con il concerto “Le” domenica 2 marzo (inizio alle 16) si inaugura una nuova rassegna di concerti che si svolgerà nell’arco di tutto il 2025. La manifestazione, promossa dall’Istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo e sotto la direzione di Alessandro Bottelli, intende valorizzare la semisconosciuta chiesa dell’Adorazione grazie a iniziative di alto livello artistico e culturale, facendola apprezzare a un più vasto pubblico. Nel primo appuntamentoci introdurrà, con un programma moto per l’occasione, nell’universo femminile contenuto nei testi sacri, in cui trovano posto figure indimenticabili, di grande forza e carattere.Diplomato in organo e composizione organistica con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Giancarlo Parodi e titolare dal 1982 al 2023 dell’organoCattedrale di Trento,si è poi perfezionato conInnocenti e Christopher Stembridge per la musica antica, con Antonio Zanon per la composizione e con Fausto Caporali, Günther Kaunzinger, William Porter, Loïc Mallié e Jürgen Essl per l’improvvisazione.