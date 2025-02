Gamberorosso.it - Lorenzo Rovagnati muore in un incidente in elicottero, ci lascia un pezzo di storia della salumeria italiana

È morto l’imprenditore, l’ultima generazione di una delle più famose realtà. Si trovava a bordo di uninsieme a due piloti, piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani, precipitato – pare in fase di decollo – all’internoproprietà del castello di Castelguelfo (nel comune di Noceto, in provincia di Parma), di proprietàfamiglia. Nessuno è sopravvissuto. Sul luogo dell’sono accorsi gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.Non si conoscono esattamente le causedisgrazia, al momento in fase di accertamento. Tra le ipotesi la fitta nebbia e la scarsa visibilità nella zona nell’ora in cui è precipitato il velivolo, ma si sta indagando se quanto accaduto è stato causato da un errore del pilota o da un guasto tecnico.