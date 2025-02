Lapresse.it - Lorenzo Rovagnati muore in incidente in elicottero, aperta un’inchiesta

, 41 anni, titolare insieme al fratello Ferruccio dell’omonimo salumificio industriale, è morto precipitando innella tenuta di famiglia a Noceto, in provincia di Parma. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto l’apertura didi sicurezza e un team investigativo è sul sito dell’evento per svolgere il sopralluogo operativo. Morte anche le altre due persone a bordo dell’era a bordo di unA109 con altre due persone quando il velivolo è precipitato. Si tratta dei due piloti, Flavio Massa, 59 anni e Leonardo Italiani, 30 anni. Nessuno è sopravvissuto.